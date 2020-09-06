Сергей Собянин сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса будут направлены, в том числе, журналистам

В группах рисках, по словам мэра Москвы, также находятся работники здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ и сотрудники правоохранительных органов. Столичный градоначальник сказал это в эфире Первого канала. В пятницу Собянин сообщил, что сделал себе прививку от коронавируса. Препарат еще не прошел массовых испытаний.
2020-09-06T05:30:47+03:00
2020-09-06T05:30:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:30, 06 сентября 2020
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