Сергей Собянин сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса будут направлены, в том числе, журналистам

В группах рисках, по словам мэра Москвы, также находятся работники здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ и сотрудники правоохранительных органов. Столичный градоначальник сказал это в эфире Первого канала. В пятницу Собянин сообщил, что сделал себе прививку от коронавируса. Препарат еще не прошел массовых испытаний.