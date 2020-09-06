Глава МИДа Германии призвал подумать о последствиях отказа от проекта «Северный поток-2»

Хайко Маас напомнил, что в строительстве газопровода из России в Европу заняты более 100 компаний из 12 европейских стран, почти половина из них – из Германии. Ранее немецкие и американские политики призвали Берлин отказаться от проекта из-за отравления Алексея Навального. В интервью газете «Бильд ам зонтаг» Маас заявил о возможном ответе Евросоюза на отравление Алексея Навального. Как отметил Хайко Маас, если Россия не будет участвовать в расследовании и все закончится дымовыми завесами, то это станет еще одним свидетельством причастности к преступлению российского государства, передает «Интерфакс»

