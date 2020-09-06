В Москве в возрасте 64 лет умерла телеведущая Александра Ливанская

О ее смерти от онкологии написал в соцсетях ее сын Артемий Симонян. Александра Ливанская была автором и ведущей рубрики «Репортажи из провинции» программы «До и после полуночи», затем вела авторские передачи на РТР, ОРТ и канале ТВ Центр.
2020-09-06T04:23:45+03:00
2020-09-06T04:23:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:23, 06 сентября 2020
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