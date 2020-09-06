Врачи в Техасе сообщили об отсутствии пострадавших во время лодочного парада в поддержку Дональда Трампа

В «Твиттере» местной службы скорой помощи говорится, что травм ни у кого не было. Как передает телеканал Fox News, на озере Трэвис во время мероприятия затонули несколько катеров. Причина происшествия не уточняется. Аналогичные лодочные парада в поддержку Трампа прошли и в других штатах. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основной соперник действующего президента – бывший вице-президент США Джозеф Байден.

