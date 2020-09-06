Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

В Министерстве обороны сообщили, что готовы отправить только двух военнослужащих в качестве наблюдателей, передает ТАСС. Командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре этого года на юге России.Ранее планировалось привлечь к учениям группировки из шести стран, в том числе государств — членов ШОС и ОДКБ. Однако в конце августа Минобороны Индии заявило, что представители страны не будут участвовать в маневрах из-за пандемии и связанных с ней трудностей, включая организацию логистики.