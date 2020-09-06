В Минске под стражей до суда оставлены 9 студентов, которые участвовали в протестах

Это сообщили в милиции. Молодых людей обвиняют в участии в несогласованных акциях. Накануне, по данным МВД, были задержаны более 30 человек. В Минске проходили новые студенческие выступления, а также «Женский марш» с требованиями отставки Александра Лукашенко. Сегодня в Белоруссии ожидаются новые массовые протесты.