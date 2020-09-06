Глава МИДа Германии заявил, что есть много свидетельств причастности к отравлению Алексея Навального властей России

Если правительство России не имеет к этому никакого отношения, оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов, сказал Хайко Маас. В интервью газете «Бильд ам зонтаг» он сказал, что против российского политика применили яд «Новичок» — запрещенное химическое оружие – что является серьезным нарушением международных норм, передает ТАСС. Министр отметил, что Германия готова обсудить с партнерами ответные меры. При этом он подчеркнул важность завершения строительства газопровода из России в Германию «Северный поток-2».