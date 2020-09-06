Россиянин Карен Хачанов выбыл с Открытого чемпионата США по теннису

В третьем круге он проиграл австралийцу Алексу де Минауру со счетом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1. Турнир Большого шлема проходит в Нью-Йорке. В четвертый круг турнира вышли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 от участия в Открытом чемпионате США отказались более 30 теннисистов, в том числе победитель прошлого года Рафаэль Надаль