Бывший президент Мали, где произошел военный переворот, отправлен на лечение в столицу ОАЭ

По информации агентства Рейтер, Ибрагим Бубакар Кейта будет находиться в больнице Абу-Даби от 10 до 15-дней. Вечером 1 сентября он был госпитализирован с инсультом. В Мали в середине августа к власти после массовых протестов пришли военные, которые заявили об аресте президента и формировании национального комитета спасения народа.
2020-09-06T03:26:57+03:00
2020-09-06T03:26:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:26, 06 сентября 2020
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