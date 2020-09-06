Бывший президент Мали, где произошел военный переворот, отправлен на лечение в столицу ОАЭ

По информации агентства Рейтер, Ибрагим Бубакар Кейта будет находиться в больнице Абу-Даби от 10 до 15-дней. Вечером 1 сентября он был госпитализирован с инсультом. В Мали в середине августа к власти после массовых протестов пришли военные, которые заявили об аресте президента и формировании национального комитета спасения народа.