С бывшего депутата Госдумы взыскали 8 миллиардов рублей в пользу банка «Траст»

Решение вынес Лефортовский суд Москвы, передает ТАСС. Ответчиком по иску банка является экс-парламентарий Вадим Варшавский, который отбывает наказание по делу о неуплате налогов. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
2020-09-06T03:25:42+03:00
2020-09-06T03:26:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2704571-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:25, 06 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)