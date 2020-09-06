Власти Германии призвали Россию скорее подключиться к расследованию отравления Алексея Навального

Если этого не произойдет в ближайшие дни, Берлин и его партнеры обсудят ответные меры, сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В интервью изданию «Бильд ам зонтаг» он подчеркнул, что есть много признаков причастности к преступлению российского государства. Масс отметил, что Навальный был отравлен запрещенным химическим оружием «Новичок», доступ к которому есть у очень небольшой группы лиц. В Москве причастность к отравлению Алексея Навального отрицают.