Власти Германии призвали Россию скорее подключиться к расследованию отравления Алексея Навального

Если этого не произойдет в ближайшие дни, Берлин и его партнеры обсудят ответные меры, сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В интервью изданию «Бильд ам зонтаг» он подчеркнул, что есть много признаков причастности к преступлению российского государства. Масс отметил, что Навальный был отравлен запрещенным химическим оружием «Новичок», доступ к которому есть у очень небольшой группы лиц. В Москве причастность к отравлению Алексея Навального отрицают.
2020-09-06T03:08:10+03:00
2020-09-06T03:08:10+03:00
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03:08, 06 сентября 2020
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