В Пакистане слона после 35-лет пребывания в зоопарке выпустят на волю

Животное по кличке Кааван зоозащитники называют самым одиноким слоном в мире и отмечают, что он содержался в крайне плохих условиях. В мае суд в Исламабаде постановил закрыть зоопарк. Накануне слон прошел полное обследование ветеринарами перед отправкой в Камбоджу, его должны выпустить в дикую природу.