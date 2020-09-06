В Пакистане слона после 35-лет пребывания в зоопарке выпустят на волю

Животное по кличке Кааван зоозащитники называют самым одиноким слоном в мире и отмечают, что он содержался в крайне плохих условиях. В мае суд в Исламабаде постановил закрыть зоопарк. Накануне слон прошел полное обследование ветеринарами перед отправкой в Камбоджу, его должны выпустить в дикую природу.
2020-09-06T02:35:23+03:00
2020-09-06T02:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:35, 06 сентября 2020
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