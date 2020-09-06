Оперативный штаб Москвы информирует о смерти еще 13 человек от коронавируса

Накануне в официальную статистику попали 11 летальных исходов. В целом, с конца августа графики новых заражений и смертей от коронавируса в Москве представляют собой практически прямые линии. Общее числе жертв новой инфекции, по официальным данным, в Москве приближается к 5 тысячам, по всей стране скончались почти 18 тысяч человек, заболевших с начала пандемии насчитали больше миллиона.

В эти выходные Москва отмечает День города. В условиях пандемии праздник проходит без массовых мероприятий.