Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев полагает, что артист получил от 6 до 8 лет колонии

Такой прогноз он высказал в интервью телеканалу «Москва-24». Приговор актеру, как ожидается, будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором. Актера обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения.