Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев полагает, что артист получил от 6 до 8 лет колонии

Такой прогноз он высказал в интервью телеканалу «Москва-24». Приговор актеру, как ожидается, будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором. Актера обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения.
2020-09-06T02:24:47+03:00
2020-09-06T02:24:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:24, 06 сентября 2020
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