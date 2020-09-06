Министр иностранных дел Литвы призвал власти Белоруссии освободить сотрудников IT-компании PandaDoc

Линас Линкявичус назвал в «Твиттере» их задержание атакой на белорусский IT-сектор и отметил, что это позор. Под арестом находятся четыре человека, в том числе директор филиала американской компании и бухгалтер. Их обвинили в хищении бюджетных средств. Ранее основатель PandaDoc Никита Микадо, живущий в США, поддержал акции протеста с требованиями отставки Александра Лукашенко.
2020-09-06T02:24:23+03:00
2020-09-06T02:24:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:24, 06 сентября 2020
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