Министр иностранных дел Литвы призвал власти Белоруссии освободить сотрудников IT-компании PandaDoc

Линас Линкявичус назвал в «Твиттере» их задержание атакой на белорусский IT-сектор и отметил, что это позор. Под арестом находятся четыре человека, в том числе директор филиала американской компании и бухгалтер. Их обвинили в хищении бюджетных средств. Ранее основатель PandaDoc Никита Микадо, живущий в США, поддержал акции протеста с требованиями отставки Александра Лукашенко.