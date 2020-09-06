Глава МИДа Германии заявил о наличии многих признаков причастности властей России к отравлению Алексея Навального.

По словам Хайко Мааса, если российская сторона в ближайшие дни не внесет свой вклад в расследование, то Германии и ее партнерам придется обсудить ответ, передает ТАСС. В интервью газете «Бильд ам зонтаг» Маас подчеркнул, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок», который доступен очень малой группе лиц. Министр отметил, что на Алексея Навального в России было совершено нападение с использованием запрещённого химического оружия, что является серьезным нарушением международного права. Политик остается в коме, он находится в берлинской клинике. В Москве причастность к его отравлению отрицают.
2020-09-06T02:23:46+03:00
2020-09-06T02:23:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:23, 06 сентября 2020
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