Глава МИДа Германии заявил о наличии многих признаков причастности властей России к отравлению Алексея Навального.

По словам Хайко Мааса, если российская сторона в ближайшие дни не внесет свой вклад в расследование, то Германии и ее партнерам придется обсудить ответ, передает ТАСС. В интервью газете «Бильд ам зонтаг» Маас подчеркнул, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок», который доступен очень малой группе лиц. Министр отметил, что на Алексея Навального в России было совершено нападение с использованием запрещённого химического оружия, что является серьезным нарушением международного права. Политик остается в коме, он находится в берлинской клинике. В Москве причастность к его отравлению отрицают.