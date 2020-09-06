Несколько катеров затонули на озере в Техасе во время лодочного парада в поддержку Дональда Трампа

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местного шерифа. Информации о пострадавших не было, причину происшествия не уточнили. Аналогичные мероприятия в поддержку действующего президента накануне прошли еще в нескольких штатах. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Дональда Трампа является кандидат от демократов Джозеф Байден.