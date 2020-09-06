Z Архив новостей новости
5 3 6 536
01:29, 06 сентября 2020

Несколько катеров затонули на озере в Техасе во время лодочного парада в поддержку Дональда Трампа

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местного шерифа. Информации о пострадавших не было, причину происшествия не уточнили. Аналогичные мероприятия в поддержку действующего президента накануне прошли еще в нескольких штатах. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Дональда Трампа является кандидат от демократов Джозеф Байден.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Российская Нацмедпалата призывает немецких врачей вместе оценить причины состояния Алексея Навального Об этом в субботу заявил журналистам доктор Леонид Рошаль…

5 85 6 5408
Новости

В МИДе заявили о причастности западных спецслужб к производству отравляющих веществ группы «Новичок» В ведомстве назвали враждебным по отношению к России заявление глав дипломатии Германии и Франции в связи с отравлением политика Алексея Навального…

5 94 6 8056
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Прорыв из Хартума в Абу-Даби Когда-то именно арабские режимы породили палестинскую проблему и не давали ей ослабнуть – с единственной целью: задушить ею Израиль. Оказалось все наоборот…

5 196 6 16953 31.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Беслан Задуман был не просто огромный теракт. Задумано было взорвать войну между осетинами и ингушами. И вражду между христианами и мусульманами. Чтобы загорелся весь Северный Кавказ…

5 129 6 14388 02.09
Новости

Глава самопровозглашенной ДНР распорядился нанести удар по инженерным сооружениям украинских военных По мнению Дениса Пушилина, они возведены у линии разграничения в нарушении договоренностей…

5 61 6 8418
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 96 6 13617 03.09
Блоги

Генпрокуратура РФ направила в Минюст Германии запрос с просьбой предоставить данные о лечении Алексея Навального К запросу прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации политика в России. Ответа Генпрокуратура пока не получила…

5 51 6 7386 01.09
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Евреи были правы! Украина не запрещает русский язык – ему обеспечены все права, как языка меньшинства, в том числе образование на в частных школах и ВУЗах…

5 369 6 63602 31.08
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 106 6 19419 03.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 335 6 64870 04.09
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 195 6 37545 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 380 6 75829 02.09
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

Памяти героев, погибших в Беслане Я хочу вспомнить тех офицеров групп «А» и «В», которые отдали свои жизни, спасая заложников в Бесланской школе 3 сентября 2004 года. Их десять. Многих я хорошо знал лично…

5 26 6 5460 04.09
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

Нападение связано с моей политической деятельностью Вполне вероятно, это были те же самые ребята, что и в прошлый раз, и сейчас они просто решили закончить начатое…

5 202 6 41861 31.08
Новости

Президент США отреагировал на отравление Алексея Навального Дональд Трамп сказал, что не ставит под сомнение версию немецкого правительства и считает, что Вашингтону следует внимательно изучить произошедшее с российским оппозиционером…

5 33 6 7182
Блоги

+ Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Сделали они это, чтобы «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Белоруссии»…

5 213 6 46708 03.09

Популярное за неделю

Новости

Глава самопровозглашенной ДНР распорядился нанести удар по инженерным сооружениям украинских военных По мнению Дениса Пушилина, они возведены у линии разграничения в нарушении договоренностей…

5 61 6 8459
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я думаю, что конечно Кремль уйдет в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение…

5 64 6 114202 02.09
#слушать 01:35:44 8читать ;смотреть $скачать 43.8 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 48 6 29326 04.09
Блоги

Михаил Ефремов: «11 лет — очень кровожадно. Боюсь, не доживу до освобождения» Актёр выступил с последним словом на заседании в Пресненском суде…

5 225 6 232220 03.09
Блоги

Илья Яшин политик

+ Почему Навальный выжил Почему Навальный выжил Нам говорят: это всё домыслы, потому что у спецслужб промахов не бывает. Хотели бы убить — был бы уже мертв. Это не так. Спецслужбы при Путине деградировали, операции зачастую поручают откровенным идиотам…

5 192 6 174626 31.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8724761
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4622165

Сегодня в эфире