Несколько катеров затонули на озере в Техасе во время лодочного парада в поддержку Дональда Трампа

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местного шерифа. Информации о пострадавших не было, причину происшествия не уточнили. Аналогичные мероприятия в поддержку действующего президента накануне прошли еще в нескольких штатах. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Дональда Трампа является кандидат от демократов Джозеф Байден.
2020-09-06T01:29:51+03:00
2020-09-06T01:29:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:29, 06 сентября 2020
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