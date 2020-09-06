Британский премьер Борис Джонсон назвал неприемлемыми действия активистов, которые заблокировали газетные типографии

Из-за этого накануне во многих частях страны такие издания как «Таймс», «Дейли мейл», «Дейли телеграф», «Сан» и «Файнэншл таймс» утром не поступили в продажу. Демонстранты обвиняют эти издания в том, что они не пишут о климатических изменениях, угрожающих нашей планете, передает Би-би-си.

В своем «Твиттере» Джонсон подчеркнул, что свобода прессы имеет жизненно важное значение, так как позволяет призывать действующее правительство и другие институты власти к ответу по вопросам, имеющим ключевое значение для будущего страны, включая борьбу против изменения климата.