Минпросвещения не будет запрещать посещение уроков детям, которые вернулись из-за рубежа без теста на коронавирус

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что такого требования нет в рекомендациях, за разъяснениями стоит обратиться в Роспотребнадзор, Минздрав и региональные штабы по ситуации с коронавирусом, передает ТАСС. .1 сентября начались занятия в обычном формате, но с соблюдением мер безопасности. В школах учителя и родители должны носить маски, ученики -— нет
2020-09-06T01:28:12+03:00
2020-09-06T01:28:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:28, 06 сентября 2020
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