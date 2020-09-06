Минпросвещения не будет запрещать посещение уроков детям, которые вернулись из-за рубежа без теста на коронавирус

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что такого требования нет в рекомендациях, за разъяснениями стоит обратиться в Роспотребнадзор, Минздрав и региональные штабы по ситуации с коронавирусом, передает ТАСС. .1 сентября начались занятия в обычном формате, но с соблюдением мер безопасности. В школах учителя и родители должны носить маски, ученики -— нет