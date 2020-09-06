Сергей Шойгу и Владимир Жириновский утверждают, что чувствуют себя хорошо после прививки от коронавируса

Министр обороны и лидер ЛДПР рассказали накануне вечером о своем самочувствии после вакцинации, их слова приводят информагентства. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что также сделал себе прививку вакциной, разработанной центром имени Гамалеи. Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса первой в мире, однако препарат еще не прошел всех испытаний.