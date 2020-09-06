Глава МИДа Германии заявил о возможном ответе Евросоюза на отравление Алексея Навального

Как отметил Хайко Маас, если Россия не будет участвовать в расследовании и все закончится дымовыми завесами, то это станет еще одним свидетельством причастности к преступлению российского государства, передает ТАСС. В интервью изданию «Бильд ам зонтаг» Хайко Масс сказал, что в таком случае, Германии и ее партнерам придется обсудить ответ. Он подчеркнул, что нападение на российского политика было совершено с использованием запрещенного международным правом смертельного боевого химического вещества. При этом министр сказал, что те, кто требуют остановить строительство газопровода из России в Германию «Северный поток -2», должны осознавать последствия. Глава немецкого МИДа напомнил, что в проекте заняты более 100 компаний из 12 европейских стран, почти половина из них – из Германии.
2020-09-06T01:23:37+03:00
2020-09-06T01:23:37+03:00
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01:23, 06 сентября 2020
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