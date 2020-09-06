Сегодня в Большом театре состоится первый спектакль за последние полгода

Свой 245 сезон один из самых знаменитых театров мира откроет масштабной классической постановкой оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». На сцену выйдут мировые звезды Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и другие. Все билеты на этот спектакль проданы. В этом сезоне театр намерен наверстывать упущенное. Планируется выпустить 17 премьер, но пока работать предстоит учитывая реалии. Дело даже не в шахматной рассадке, масках и прочих предосторожностей. Как рассказал Российской газете генеральный директор Большого Владимир Урин, пока решено отказаться от детского хора, который, к примеру задействован в Пиковой Даме и избегать спектаклей, где на сцене находится больше 70 человек, что противоречит требованиям московского правительства. Как сообщает Афиша, за время пандемии театр понес недополучил 850 миллионов рублей.



Несмотря на это, цены на билеты повышаться не будут, а на некоторые спектакли и вовсе будут снижены.