Число жертв коронавируса в Москве достигло, по данным оперативного штаба 4891

За минувшие сутки скончались еще 13 пациентов с Ковид-19. Всего с начала пандемии в столице умерли свыше 874 тыс. заболевших, зафиксировано почти 266тыс. случаев заражения.
2020-09-06T00:04:41+03:00
2020-09-06T00:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 06 сентября 2020
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