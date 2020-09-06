В столице Черногории Подгорице сегодня, как ожидается, состоится митинг сторонников партии президента Мило Джукановича

Впервые за долгое время она потеряла большинство в парламенте в ходе прошедших неделю назад выборов.

Сторонники Демократической партии социалистов убеждены, что победа оппозиции во главе с блоком «За будущее Черногории» может поставить под угрозу независимость страны. Именно под лозунгом защиты суверенитета, которому, по их мнению, угрожают просербски настроенные силы, на акцию в Подгорице призывают прийти различные организации и движения.

Между тем в бывшей правящей партии открестились от обвинений в организации митинга. Накануне она, несмотря на резкую риторику в ходе предвыборной кампании и сразу после голосования, признала свое поражение, но назвала себя сильнейшей политической силой страны. На выборах Демократическая партия социалистов действительно заняла первое место, но не смогла сформировать коалицию.

Основу же блока «За будущее Черногории» составил просербский «Демократический фронт». После выборов он объявил о «падении режима». Сторонники оппозиции сами устраивали митинги против действующих властей на протяжении последних месяцев, при этом поводом был закон, позволяющий государству отчуждать собственность у Сербской православной церкви.

Президент Черногории Мило Джуканович, чья партия потеряла большинство в парламенте, находится у власти в стране на разных должностях и с небольшими перерывами почти 30 лет.