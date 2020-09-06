В Белоруссии несогласные с результатами президентских выборов выйдут сегодня на очередную акцию протеста

В социальных сетях анонсирован масштабный Марш единства.

Марш единства в Минске запланирован на проспекте Независимости в два часа пополудни. В социальных сетях уже обсуждают главные требования предстоящей акции – освобождение находящихся в заключении оппозиционных лидеров, задержанных на предыдущих акциях, студентов и журналистов. Одним из звучащих призывов становится выход людей на центральные площади и улицы каждого из белорусских городов и поселков с портретами задержанных и требованием проведения новых честных и свободных выборов после ухода действующего президента страны Александра Лукашенко. Акции протеста в республике не утихают вот уже почти месяц, накануне в Минске на улицы вышли студенты целого ряда вузов. На акции силовики в масках и на автомобилях без регистрационных знаков задерживали многочисленных участников пикетов солидарности.

Неделей ранее более чем 50 населенных пунктах Белоруссии прошел общий марш мира и независимости. Его участниками стали сотни тысяч жителей страны.