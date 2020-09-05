Француженка Кристина Младенович и Тимя Бабош из Венгрии снялись с Открытого чемпионата США по теннису. Как сообщается на странице US Open в Twitter, им предписано уйти на карантин по коронавирусу. Они были посеяны под первым номером в парном разряде. Как отмечается, Младенович контактировала с человеком, который ранее сдал положительный тест на COVID-19.