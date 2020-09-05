Серьезная массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце текущего года. Об этом в эфире Первого канала рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подтвердил, что со следующей недели в столице начнутся пострегистрационные исследования и испытания российской вакцины, которые продлятся от 2 до 6 месяцев. Массовое промышленное производство, по словам мэра, будет налажено в декабре 2020 года — январе 2021-го, партии препарата, которые будут поступать в этом году, скорее всего, будут направлены на вакцинацию людей из групп риска – врачей, учителей, продавцов, сотрудников ЖКХ и правоохранительных органов. Может быть, журналистов, — добавил Собянин. Сам Собянин недавно доложил президенту, что уже сделал прививку от коронавируса.