В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 4891. Об этом сообщает Оперативный штаб.
2020-09-05T23:02:41+03:00
2020-09-05T23:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 05 сентября 2020
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