Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится со Светланой Тихановской 9 сентября в Варшаве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской в среду, 9 сентября, в Варшаве. Как заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик, стороны обсудят освобождение задержанных на акциях протеста в Белоруссии, а также поддержку белорусской оппозиции со стороны ЕС.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступает против люстрации в случае смены власти в республике. Отвечая на вопросы в ходе прямого эфира на канале «Страна для жизни» в YouTube, она сказала, что у власти много хороших специалистов, которые долгое время занимают посты в управляющих органах, и этот опыт необходим стране. Вместе с тем, по мнению Тихановской, те, кто «совершал преступления против народа и отдавал преступные приказы», должны быть привлечены к ответственности. Тихановская также считает, что ни Россия, ни другие государства не должны оказывать влияние на республику.

Тихановская также заявила, что она по-прежнему активно взаимодействует с Координационным советом оппозиции, никакого разлада нет. По словам Тихановской, она общается с членами КС практически каждый день и координирует совместные действия. При этом она поблагодарила члена президиума совета Марию Колесникову за то, что та продолжает оставаться в Минске. Тихановская также заявила, что не намерена создавать политическую партию, отметив, что этим можно будет заниматься после новых президентских выборов .