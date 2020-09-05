Полиции Детройта запретили использовать слезоточивый газ и средства защиты против демонстрантов.

Иск против властей города подала группа с названием «Детройт будет дышать». Судья Лори Майкельсон не только запретила полиции атаковать демонстрантов газом или резиновымт пулями и избивать дубинками, но и закрывать себя щитами. В заключении суда сказано, что означенные средства могут нанести непоправимый ущерб мирным протестующим. Это превышает любые преимущества, которые могут получить силы правопорядка. Кроме того, особо оговаривается, что полицейским запрещается использовать удушающие захваты, что напоминает погибшего Джорджа Флойда с убийства которого и началась волна протестов.

Решение суда будет действовать в течение двух недель.