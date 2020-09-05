Правящий блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ вряд ли поддержат требования отказаться от проекта «Северный поток-2»

Правящий блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ вряд ли поддержат требования отказаться от проекта «Северный поток-2», которые звучат после отравления Алексея Навального. Об этом со ссылкой на три источника в бундестаге передает Bloomberg. Агентство отмечает, что сопротивление в коалиции Меркель указывает на поддержку строительства газопровода со стороны немецкой промышленности, а также на более глубокие связи Германии с Россией, в особенности среди социал-демократов.