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23:03, 05 сентября 2020

Российские врачи предложили коллегам из Германии создать группу для выяснения обстоятельств отравления Навального

Российские врачи предложили коллегам из Германии создать совместную группу для выяснения обстоятельств отравления Алексея Навального. Как рассказал ТАСС глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия, что Навального отравили, в России необходимо будет завести уголовное дело.

Между тем известный врач травматолог-ортопед Алексей Волна у себя в блоге пишет, что ответы надо искать не в Германии, а в России. В частности, он предлагает в первую очередь выяснить, на основании каких клинических данных врач скорой в Омске поставил диагноз экзогенной интоксикации и привёз пациента именно в токсикологическую реанимацию, а не в какую иную и почему скорая вводила Навальному атропин.



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