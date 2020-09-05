В ГУВД Минска утверждают, что 25 из 34 задержанных за участие в сегодняшних протестных акциях студентов отпущены из отделений милиции, остальные отправлены в места содержания до суда. Официальный представитель минского главка Наталья Ганусевич сообщила РИА «Новости», что задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Все задержанные привлечены к административной ответственности. Между тем протестный марш женщин, по данным милиции, завершился в Минске без задержаний.
2020-09-05T22:04:21+03:00
2020-09-05T22:06:05+03:00
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22:04, 05 сентября 2020
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