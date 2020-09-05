Одна из лидеров Белорусской оппозиции Ольга Ковалькова утверждает, что ее насильно вывезли в Польшу

Ольгу Ковалькову, входящую в президиум Координационного совета оппозиции вывезли из Белоруссии. Сейчас она находится в Польше. По словам Ковальковой, которую цитирует агентство Tut.by, представители власти «забрали ее из изолятора, надели капюшон, дали маску и на заднем сидении вывезли на белорусско-польскую границу, откуда она добралась на автобусе до Варшавы». Между тем в белорусском МВД утверждают, что Ковалькову отпустили из изолятора по состоянию здоровья для лечения.

Видеоотчетов с пресс-конференции Ковальковой в Варшаве не появилось пока ни в польских СМИ, ни в базирующихся в Польше оппозиционных белорусских изданиях. Между тем, госагентство «Белта» распространило кадры видеонаблюдения в погранпункте «Брузги». Они, по мнению агентства доказывают добровольное пересечение Ковальковой белорусско-польской границы. При этом различить, кто именно разговаривает через стекло с сотрудницей пропускного пункта, нельзя из-за наклеенного на стекло листа бумаги.