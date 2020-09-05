Собянин: Серьезная массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

Серьезная массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце текущего года. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу. «Серьезная массовая вакцинация [от коронавируса] — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сказал мэр.