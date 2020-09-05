Собянин: Серьезная массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

Серьезная массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце текущего года. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу. «Серьезная массовая вакцинация [от коронавируса] — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сказал мэр.
2020-09-05T21:26:54+03:00
2020-09-05T21:27:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:26, 05 сентября 2020
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