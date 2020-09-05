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21:06, 05 сентября 2020

Оппозиционный «Женский марш мира» завершился, по данным белорусской милиции, без задержаний

Оппозиционный «Женский марш мира» завершился, по данным белорусской милиции, без задержаний. По информации очевидцев и белорусских СМИ, участницы акции собрались возле Комаровского рынка, затем колонной направились к проспекту Независимости. Некоторые участницы держали в руках плакаты, цветы и бело-красно-белые флаги. Через несколько часов демонстранты собрались на площади Независимости. Здесь же находились силовики в форме без опознавательных знаков. Собравшихся призывали разойтись, однако люди не уходили. Завершение акции совпало по времени с началом в Красном костеле на площади Независимости вечерней службы за пострадавших на протестах людей.

Двух журналистов телеканала «Белсат», задержанных в Минске при освещении Женского марша, Освободили из милиции. Это в своем телеграм-канале подтверждает белорусская ассоциация журналистов. Еще один корреспондент, Настя Захаревич, по-прежнему задержана. Где она, неизвестно.



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