25 из 34 задержанных на протестах в субботу в Белорусии студентов отпущены

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА «Новости», что 25 из 34 задержанных за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу студентов отпущены из отделений милиции, остальные отправлены в места содержания до суда. Ранее в субботу Ганусевич сообщала РИА Новости, что на акциях протеста в течение дня задержаны около 30 человек, они были доставлены в территориальные РУВД. По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги.