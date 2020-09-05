25 из 34 задержанных на протестах в субботу в Белорусии студентов отпущены

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА «Новости», что 25 из 34 задержанных за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу студентов отпущены из отделений милиции, остальные отправлены в места содержания до суда. Ранее в субботу Ганусевич сообщала РИА Новости, что на акциях протеста в течение дня задержаны около 30 человек, они были доставлены в территориальные РУВД. По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги.
2020-09-05T21:05:11+03:00
2020-09-05T21:05:11+03:00
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21:05, 05 сентября 2020
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