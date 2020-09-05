Ольгу Ковалькову, входящую в президиум Координационного совета оппозиции вывезли из Белоруссии

Сейчас она находится в Польше. По словам Ковальковой, которую цитирует агентство Tut.by, представители власти «забрали ее из изолятора, надели капюшон, дали маску и на заднем сидении вывезли на белорусско-польскую границу, откуда она добралась на автобусе до Варшавы». Между тем в белорусском МВД утверждают, что Ковалькову отпустили из изолятора по состоянию здоровья для лечения.