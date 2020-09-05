Дональд Трамп запретил тренинги для госслужащих, которые, по его мнению, содержат «антиамериканскую пропаганду» и приводят к расовым противоречиям в обществе. Соответствующий твит американского президента сопровождается сообщениями СМИ, согласно которым на подобных тренингах участникам говорили, что «практически все белые люди способствуют расизму», а также заставляли признать, что и они сами «получают выгоду от расизма», являясь представителями белого населения.