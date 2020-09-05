Дональд Трамп запретил тренинги для госслужащих, которые, по его мнению, содержат «антиамериканскую пропаганду» и приводят к расовым противоречиям в обществе. Соответствующий твит американского президента сопровождается сообщениями СМИ, согласно которым на подобных тренингах участникам говорили, что «практически все белые люди способствуют расизму», а также заставляли признать, что и они сами «получают выгоду от расизма», являясь представителями белого населения.
2020-09-05T20:37:14+03:00
2020-09-05T20:37:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:37, 05 сентября 2020
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