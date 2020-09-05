Полиция задержала сбежавшего из ОВД жителя Вологодской области, подозреваемого в убийстве и поджоге

Полиция задержала сбежавшего из ОВД жителя Вологодской области, подозреваемого в убийстве жены, ее пятилетней дочери и поджоге дома. Скрывавшийся от следствия с 3 сентября 25-летний супруг погибшей женщины прятался в бане в одной из деревень. Нашли его, как передает ТАСС, благодаря бдительности местных жителей.

Тела 31-летней женщины и ее малолетней дочери были обнаружены 3 сентября на месте тушения пожара в частном деревянном доме в Кичменгско-Городецкого района. По предварительным выводам экспертизы, женщина была беременна.