Белорусская милиция начала освобождать студентов, задержанных сегодня на акции протеста в Минске. Как свидетельствует сетевое агентство tut.by, студенты выходят из Ленинского РУВД. Их встречают родственники и друзья. По сведениям портала, в РУВД оставляют пятерых студентов, остальных должны отпустить. Ранее правозащитный центр «Весна» опубликовал в своем телеграм-канале список задержанных, в который вошли около 30 человек.

«Женский марш мира», который прошел сегодня вечером в Минске, обошелся без задержаний. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.