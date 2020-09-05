В МВД Белоруссии утверждают, что Ольгу Ковалькову выпустили из заключения для лечения за рубежом

В МВД Белоруссии утверждают, что одну из лидеров белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову выпустили из заключения для лечения за рубежом. В конце августа Ковалькова была приговорена к 10 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия, а 3 сентября суд в Минске назначил ей еще 15 суток. После суда Ковалькову снова поместили в изолятор, где она, как заявляют в МВД заявила что нуждается в лечении.

В свою очередь, погранкомитет Белоруссии заявил, что минувшей ночью Ковалькова пересекла белорусско-польскую границу пешком, дождалась рейсового автобуса и проследовала на территорию Польши. Сама Ковалькова, находясь уже в Варшаве заявила, что ее против воли вывезли из страны тем же способом, что и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. В тюрьме, по ее словам, ей стало плохо, она попросила вызвать «скорую», но вместо этого пришли люди, которые пригрозили ей длительным заключением, если она не уедет из страны. После этого ее в маске отвезли на погранпункт.