Российский теннисист Андрей Рублев победил итальянца Сальваторе Карузо в третьем круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4, 6:0 в пользу 22-летнего россиянина. В следующем круге он сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) —

Каспер Рууд (Норвегия) — их встреча пройдет сегодня позднее.