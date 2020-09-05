В Минске 6 сентября состоится Марш Единства. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приветствовала его участников. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.
2020-09-05T20:05:35+03:00
2020-09-05T20:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 05 сентября 2020
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