Милиция Минска задержала на сегодняшних протестных акциях около 30 человек. Госагентство БелТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Минска Наталью Ганусевич сообщает, что задержанные участвовали в несанкционированных акциях, демонстрировали негосударственную символику и выкрикивали антиправительственные лозунги.

Двое журналистов телеканала «Белсат» задержаны сегодня в Минске во время освещения оппозиционного женского марша. Как сообщает интернет-портал tut.by, протестующие попытались помешать задержанию, но им это не удалось. После этого колонна вышла на проезжую часть проспекта Независимости. Проходя мимо здания МВД республики, участники акции стали требовать отставки министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева.