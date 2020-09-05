Белоруссию покинула еще одна из лидеров оппозиции

Ночью белорусско-польскую границу пересекла член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова. При этом она утверждает, что власти насильно вывезли ее на пропускной пункт, угрожая длительным сроком заключения, если она не уедет. В МВД Белоруссии утверждают, что Ковалькову отпустили из СИЗО на улице Окрестина по состоянию здоровья.

В конце августа Ковалькова была приговорена к 10 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. 3 сентября суд в Минске назначил ей еще 15 суток. После суда, как говорят в МВД, она заявила, что нуждается в лечении.