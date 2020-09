Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил акцию защитников климата, которые минувшей ночью заблокировали подъезды к типографиям, где печатаются многие ежедневные национальные газеты. В результате во многих частях страны такие издания как Times, The Daily Mail, The Daily Telegraph, The Sun и Financial Times утром не поступили в продажу и не были доставлены подписчикам. Джонсон заявил, что подобным образом ограничивать доступ общественности к новостям недопустимо. Глава британского МВД Прити Пател поддержала главу правительства, назвав действия протестующих «атакой против свободной прессы, демократии и британского общества».