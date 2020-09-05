В Москве задержаны семеро фанатов ФК «Локомотив»

В Москве задержалны семеро фанатов ФК «Локомотив». Их подозревают в драке с болельщиками «Зенита» в хинкальной. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

30 августа, после матча двух команд, который закончился нулевой ничьей, около десятка болельщиков ворвались в кафе на Халтуринской улице и устроили потасовку. Пострадавших не было. Возбуждено дело о групповом хулиганстве. По сведениям агентства, среди задержанных — бывший сотрудник клуба Алексей Ерунов, который был осужден во Франции по делу о беспорядках в Марселе на чемпионате Европы 2016 года. Решается вопрос о мере пресечения.