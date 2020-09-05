Член президиума КС белорусской оппозиции Ольга Ковалькова утверждает, что ее вынудили уехать из Белоруссии

Член президиума КС белорусской оппозиции и соратница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова утверждает, что ее вынудили уехать из Белоруссии. Сейчас Ковалькова находится в Варшаве.

По ее словам, когда она отбывала 10 суток административного ареста в Минске, в СИЗО ей угрожали длительным сроком заключения, если она не уедет. В итоге, по ее словам, ее привезли к погранпункту «Брузги» на границе с Польшей. Там Ковалькова и перешла границу. По ее словам, телефона с собой у нее не было — только визитка посла Польши в Белоруссии Артура Михальского. Она ему позвонила, и он способствовал приезду Ковальковой в Варшаву. Белорусские власти заявляют, что Ковалькова пересекла границу самостоятельно.