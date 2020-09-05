Российская Нацмедпалата призывает немецких врачей вместе оценить причины состояния Алексея Навального. Как заявил ТАСС ее президент, известный врач Леонид Рошаль, совместная экспертная группа могли бы обсудить с германскими коллегами, есть ли у Навального признаки отравления, как утверждают власти ФРГ. Если окажется, что Навальный действительно был отравлен, в России надо будет возбудить уголовное дело. В среду правительство ФРГ со ссылкой на военных токсикологов заявило, сто оппозиционный российский политик подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». В Кремле утверждают, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ у него выявлено не было.